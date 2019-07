Konkurs "Wakacje z Tendą"

Tenda Polska organizuje na swoim profilu FB kolejny konkurs, w którym do wygrania jest m.in. system WiFi Tenda Nova MW3.

Zasady konkursu

Co należy zrobić, aby wziąć udział? Wystarczy podzielić się pod postem konkursowym zdjęciem pokazującym, jak lubisz spędzać wakacje. Post można znaleźć pod linkiem - http://bit.ly/KonkursWakacjezTenda. Konkurs trwa od 28.06.2019 do 12.07.2019.

Co można wygrać?

W konkursie Tenda przewidziano następujące nagrody:

1. miejsce - system WiFi Tenda Nova MW3 (2-pak) - najlepiej sprzedający się system WiFi dla małych i średnich domów, mieszkań oraz apartamentów

5 wyróżnień - torba plażowa Tenda

O systemie WiFi w technologii mesh Tenda Nova MW3

Tenda Nova MW3 (2-pak) to nowoczesny, dwupasmowy system Wi-Fi o przepustowości 1200 Mb/s, zaprojektowany dla mieszkań i domów o powierzchni do 200 m2. Zapewnia zasięg WiFi w każdym zakamarku domu, na tarasie, balkonie, w garażu i ogrodzie. Nova MW3 wyjątkowo sprawnie przełącza użytkowników między urządzeniami (routerami), co zapewnia – nawet w ruchu – stabilne i ciągłe połączenie z siecią, bez straty prędkości i martwych stref.

Więcej informacji o systemach Tenda Nova można znaleźć na stronie http://bit.ly/WiFiTendaNova.