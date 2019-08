SG108 to 8-portowy przełącznik typu desktop przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i w biurach. Osiem portów o przepustowości 10/100/1000 Mbps, każdy z funkcją autonegocjacji, umożliwia łatwe i sprawne utworzenie lub rozbudowę sieci przewodowej LAN o dużej przepustowości.

Gigabitowa prędkość

W trybie pełnego dupleksu prędkość transferu wynosi łącznie 2000 Mbps, czyli 10-krotnie szybciej od przełączników typu "Fast Ethernet". Oznacza to maksymalne wykorzystanie przepustowości sieci przewodowej.

Online 24/7

Dzięki pracy w trybach: store and forwarding, MAC address auto learning oraz auto aging, SG108 może przesyłać dane bez strat, zapewniając stabilne połączenie i błyskawiczny transfer w obrębie sieci przewodowej.

Doskonała estetyka

Przełącznik SG108 jest niewielki i przyjemny dla oka, nie zajmuje dużo miejsca np. na biurku i nie wpływa negatywnie na wystrój pomieszczenia. Dzięki możliwości montażu zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i na ścianie, możesz umieścić przełącznik gdziekolwiek zechcesz. Elegancka, czarna obudowa podkreśla profesjonalizm urządzenia i dobrze wkomponuje się do wystroju domu czy biura.

Plug&Play - podłącz i działaj

Po zamontowaniu przełącznika na biurku lub ścianie wystarczy, że podłączysz zasilanie i podepniesz go do swojej sieci za pomocą przewodów Ethernet dedykowanych do sieci 1000 Mbps – i wszystko działa! Ciesz się ultra szybką przepustowością sieci bez zbędnych konfiguracji.