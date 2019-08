Wygraj router lub system WiFi w konkursie "Zagraj z Tendą"

Tenda Polska organizuje na swoim profilu FB kolejny konkurs, w którym do wygrania jest m.in. system WiFi Tenda Nova MW3 oraz router Tenda AC18.

Zasady konkursu

Co należy zrobić, aby wziąć udział? Wystarczy podzielić się pod postem konkursowym odpowiedzią na pytanie "Z jaką postacią z gier najchętniej wylądował/abyś w szkolnej ławce i dlaczego?". Post można znaleźć pod linkiem http://bit.ly/KonkursZagrajzTenda. Konkurs trwa od 29.08 do 8.09.2019.

Co można wygrać?

W konkursie przewidziano nagrody dla dwóch najciekawszych odpowiedzi - jeden system WiFi Tenda Nova MW3 oraz jeden router Tenda AC18.Tenda Nova MW3 (2-pak) to nowoczesny, dwupasmowy system Wi-Fi o przepustowości 1200 Mb/s, zaprojektowany dla mieszkań i domów o powierzchni do 200 m2. Zapewnia zasięg WiFi w każdym zakamarku domu, na tarasie, balkonie, w garażu i ogrodzie. Nova MW3 wyjątkowo sprawnie przełącza użytkowników między urządzeniami (routerami), co zapewnia – nawet w ruchu – stabilne i ciągłe połączenie z siecią, bez straty prędkości i martwych stref. Więcej o systemie można przeczytać na http://bit.ly/SystemWiFiTendaNovaMW3.



Z kolei Tenda AC18 toruje drogę do następnej generacji routerów. Dzięki nowemu, dwupasmowemu i bezprzewodowemu standardowi Wi-Fi 802.11ac, procesorowi Dual Broadcom ARM Cortex-A9 i 256 MB pamięci DDR3 zapewnia najlepszą wydajność zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Pasmo 5 GHz osiąga 1300 Mb/s, zaś 2,4GHz 600 Mb/s. Zapewnia to łączną przepustowość 1900 Mb/s. To sześć razy więcej niż standardowe routery wireless-N. Dzięki Beamforming+, wbudowanym wzmacniaczom o wysokiej mocy, antenom zewnętrznym i zasięgowi do 500㎡ użytkownik może cieszyć się grą bez opóźnień oraz nieprzerwanym streamowaniem video w dowolnym miejscu i czasie. Więcej o Tenda AC18 można przeczytać na http://bit.ly/RouterTendaAC18.