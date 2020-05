Tenda AC21 - wydajny router w dobrej cenie

Tenda AC21 to dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy zaprojektowany specjalnie dla gospodarstw domowych z dostępem do szybkiego Internetu. Obsługuje technologię 802.11ac wave2 i zapewnia prędkość Wi-Fi do 2033 Mb/s.