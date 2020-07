Tenda AC5 v3.0 - tani i wydajny router

AC5 to dwuzakresowy router WiFi AC1200 przeznaczony do średnich mieszkań z dostępem do światłowodu 100 Mb/s. Zapewnia prędkość WiFi do 1167 Mb/s (5 GHz: 867 Mb/s i 2,4 GHz: 300 Mb/s).