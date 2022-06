Tenda A27 - wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6 AX1800

A27 to extender Wi-Fi 6 przeznaczony do dużych domów. Dzięki prędkości bezprzewodowej do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w 2,4 GHz, znacznie zwiększa prędkość Wi-Fi w porównaniu ze wzmacniaczami Wi-Fi 5.