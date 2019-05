Baw się z Tendą i wygraj system WiFi Tenda Nova MW3!

Tenda, wiodący dostawca rozwiązań sieciowych, organizuje konkurs, w którym można wygrać system WiFi Tenda Nova MW3.

Zasady konkursu

Co należy zrobić, aby wziąć udział? Wystarczy jedynie opisać własnymi słowami pod postem konkursowym na http://bit.ly/KonkursTendaNova co daje posiadanie systemu Tenda Nova.

Akcja trwa od 30.04.2019 do 14.05.2019.

Co można wygrać?

Dla najbardziej kreatywnych uczestników przewidziano nagrody:

1. miejsce - system WiFi Tenda Nova MW3 (2-pak) - najlepiej sprzedający się system WiFi dla małych i średnich domów, mieszkań oraz apartamentów!

2. miejsce - kubek Tenda

3. miejsce - kubek Tenda

O systemie WiFi w technologii mesh Tenda Nova MW3

Tenda Nova MW3 (2-pak) to nowoczesny, dwupasmowy system Wi-Fi o przepustowości 1200 Mb/s, zaprojektowany dla mieszkań i domów o powierzchni do 200 m2. Zapewnia zasięg WiFi w każdym zakamarku domu, na tarasie, balkonie, w garażu i ogrodzie. Nova MW3 wyjątkowo sprawnie przełącza użytkowników między urządzeniami (routerami), co zapewnia – nawet w ruchu – stabilne i ciągłe połączenie z siecią, bez straty prędkości i martwych stref.

Więcej informacji o systemach Tenda Nova można znaleźć na stronie http://bit.ly/WiFiTendaNova.