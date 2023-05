wzmacniacz

Wi-Fi (ang.

repeater

albo

signal repeater

) - bezprzewodowo odbiera sygnał wysyłany z kompatybilnego routera Wi-Fi i przesyła go dalej, na większy obszar. Repeater powinien być umieszczony tam, gdzie sygnał Wi-Fi jest odpowiednio silny (przynajmniej 50 procent). W przeszłości jego wadą było to, że zasadniczo zmniejszał przepustowość o połowę i zwiększał opóźnienia. Nowoczesne repeatery raczej nie mają problemu z przepustowością. Do tego wzmacniacze sygnału Wi-Fi uważa się za takie, gdzie konfiguracja urządzenia jest prosta, a cena stosunkowo mała.