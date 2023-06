Zewnętrzna kamera CT6 V.2.0

CT6 V.2.0 to przeznaczona do zewnętrznego użytku (ochrona na poziomie IP66) wysokowydajna kamera, która oferuje m.in. nagrywanie w szczegółowej rozdzielczości 2K Super HD, inteligentne wykrywanie istot ludzkich i detekcję ruchu czy doskonałą kompresję H.265. A także podwójne reflektor i światła podczerwone dla widzenia w nocy (jest możliwość skorzystania z trybu pełnokolorowego), alarmy świetlne i dźwiękowe (możesz nagrać własny) czy w pełni dupleksowe dwustronne audio. Może być połączona zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Nadaje się do montażu na ścianie oraz na suficie.

Kamera wyposażona jest w dwie anteny, dzięki którym sygnał Wi-Fi lepiej przedostaje się przez ściany. Nagrane dane możesz przechowywać na karcie microSD, w chmurze lub w rejestratorze sieciowym. CT6 obsługuje protokół ONVIF i może być wykorzystywana z popularnymi rejestratorami.

Zestaw K4W-3TC V2.0

K4W-3TC V2.0 to zestaw z czterema kamerami Wi-Fi oraz rejestratorem sieciowym. Pasuje w sam raz do domu jednorodzinnego, sklepu czy restauracji. Kamery mogą nagrywać w rozdzielczości 3 MP, a przekazywany przez HDMI obraz jest w szczegółowym 2K. Nie brakuje funkcji wykrywania istot ludzkich, kompresji H.256, noktowizji (tak jak w CT6, masz trzy różne tryby, w tym pełnokolorowy) czy świetlnego i dźwiękowego odstraszania intruzów (znowu jest możliwość personalizacji alarmu audio).

Kamery - w ustawieniach fabrycznych - można w łatwy sposób dodawać do rejestratora, który je automatycznie wyszukuje. Nie ma tu więc skomplikowanej i problematycznej instalacji.

Zewnętrzna kamera CH3-WCA

CH3-WCA to obrotowo-uchylna zewnętrzna kamera, która nagrywa w rozdzielczości 1080P. Zamontujesz ją nie tylko na ścianie i suficie, ale również na słupie. Dzięki przygotowanej na zewnętrzny użytek konstrukcji może być używana w deszczu, śniegu czy podczas burzy. Obraca się do 355 stopni w poziomie i podnosi do 90 stopni w pionie.

Wśród jej mocnych stron jest m.in. noktowizja z trybem pełnokolorowym, duża przysłona f/1.6, która zapewnia jaśniejszy obraz czy bezprzewodowe połączenie na odległość 250 metrów (a jest również możliwość połączenia przewodowego) i opóźnienia niższe niż 550 ms. Kamera ma również dwustronną komunikację audio w full-dupleksie oraz alarmy dźwiękowe (z możliwością spersonalizowania) i świetlne. Dodatkowo masz też możliwość sparowania jej z Aleksą i sterowania głosowego.

