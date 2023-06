System Mesh Wi-Fi dla całego domu - Tenda Nova EX12

Tenda Nova EX12 to system Mesh Wi-Fi, który obsługuje nowoczesny standard Wi-Fi 6 i zapewnia dostęp do Internetu w całym domu. Przeznaczony jest do przestrzeni o powierzchni nawet 650 metrów kwadratowych - tyle jest w stanie pokryć wersja z trzema węzłami. Sprawdza się świetnie do przeglądania Internetu, oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości, grania w gry MMO czy korzystanie z VR. Dowiedz się więcej o tych białych sześcianach.