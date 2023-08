Obsługa 5G i Wi-Fi 6 przez 5G03

Router Tenda 5G03 został wyposażony w czterordzeniowy procesor o taktowaniu 2 GHz, stworzony w technologii 7 nm, z obsługą czterech agregacji nośników. Ma osiem wewnętrznych anten 5G/4G z technologią LBO (Location Based Optimization - optymalizacji opartej o lokalizację). Obsługuje do dwunastu pasm częstotliwości 5G oraz 4G.

Wykorzystuje także technologię 5G Slicing, dzięki której może inteligentnie diagnozować i wybierać jeden z dwóch dostępnych trybów - Gamingu lub Oglądania. Teoretyczne prędkości przesyłania i pobierania wynoszą odpowiednio 1,25 oraz 4,67 Gb/s.

Łączność Wi-Fi oraz porty antenowe i Ethernet

Jeśli chodzi o łączność Wi-Fi 6, router jest wyposażony w dwie anteny wewnętrzne. Przy przesyłaniu i pobieraniu korzysta z technologii MU-MIMO. Łączna prędkość z obu pasm to niemalże 1800 Mb/s (574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz). Nie brakuje też technologii sterowania pasmem (Band Steering), dzięki której router automatycznie przełącza się na pasmo lepsze dla danego urządzenia.

Dodatkowo router ma dwa porty antenowe TS-9 do podpięcia anten zewnętrznych, a także dwa gigabitowe port Ethernet: LAN oraz LAN/WAN.

Do 128 urządzeń podłączonych jednocześnie

Nie 20, nie 100, a 128. Tyle urządzeń może być jednocześnie podłączonych do routera 5G03. Jest to możliwe za sprawą technologii OFDMA, a także mechanizmu kolorowania BSS (BSS Coloring). Co więcej, dzięki EasyMesh masz również możliwość podłączenia nawet 8 innych urządzeń Tenda, aby pokryć sygnałem przestrzeń aż do 960 metrów kwadratowych.

Bezpieczeństwo routera 5G03

5G03 został wyposażony w nowoczesny protokół WPA-3. Dzięki niemu nie musisz martwić się o bezpieczeństwo swojej sieci domowej. Jest tu również m.in. funkcja kontroli rodzicielskiej, ustawiania harmonogramu Wi-Fi czy możliwość tworzenia sieci dla gości.

Najważniejsze cechy 5G03:

router Wi-Fi 6 5G NR do użytku domowego;

elegancki, stylowy design;

czterordzeniowy procesor wykonany w technologii 7 nm o taktowaniu 2 GHz, który obsługuje cztery agregacje nośników;

osiem wewnętrznych anten 5G/4G z obsługą technologii LBO (Location Based Optimization - optymalizacja oparta o lokalizację);

obsługa dwunastu pasm częstotliwości 5G i 4G oraz 5G Slicing;

teoretyczna prędkość pobierania - 4,67 Gb/s, prędkość przesyłania - 1,25 Gb/s;

łączna szybkość Wi-Fi - niemalże 1800 Mb/s (574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz);

technologia sterowania pasmem (Band Steering) - router automatycznie przełącza się na pasmo lepsze dla danego urządzenia;

dwa porty antenowe TS-9 oraz dwa gigabitowe porty Ethernet;

możliwość jednoczesnego podłączenia do 128 urządzeń;

możliwość podłączenia do 8 urządzeń Tenda dla pokrycia do 960 metrów kwadratowych dzięki EasyMesh;

protokół bezpieczeństwa WPA-3, kontrola rodzicielska, harmonogram Wi-Fi i tworzenie sieci dla gości.

Gdzie można znaleźć router 5G03?

Tenda 5G03 jest do kupienia w dobrych sklepach z elektroniką.