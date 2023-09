Co mają do zaoferowania switche Tenda dla rozwiązań SOHO?

Tenda SG105M i Tenda SG108M to switche, które znajdą swoje zastosowanie zarówno w domu, jak i w małej firmie, szkole, niewielkiej sieci monitoringu HD czy domowym biurze. SG105M ma pięć w pełni gigabitowych portów, SG108 - osiem. To urządzenia typu plug-and-play, które nie wymagają skomplikowanej konfiguracji. W porównaniu ze switchami 100 Mb każdy ze switchy oferuje sporą prędkość przekazywania danych, sięgającą do 2000 Mb/s (w trybie pełnego dupleksu).

Switche obsługują automatyczną zmianę (dostosowywanie portów Ethernet) do typu kabla MDI/MDIX. Zdolność przełączania to odpowiednio 10 Gb/s dla SG105M oraz 16 Gb/s dla SG108M. Rozmiar ramki Jumbo to 15K. Dodatkowo switche obsługują również automatyczną naukę i aktualizację adresów MAC.

Niewielkie, stylowe, funkcjonalne switche

Oba switche są również bardzo niewielkich rozmiarów. SG105 jest mniejszy od karty do bankomatu (jego wymiary to 82*52*22 mm; SG108M jest nieco większy i ma 124*59*23 mm). Switche mają stylową, oszczędną czarną obudowę wykonaną z plastiku. Można je umieścić na biurku lub na ścianie. Wyposażone są w diody, które poinformują o tym, że urządzenie jest włączone, a konkretny port działa.

Główne cechy switchy SG105M oraz SG108M

przeznaczone do małego biura, biura domowego/pracy z domu (SOHO) oraz szkół i niewielkiego monitoringu HD;

w pełni gigabitowe porty;

prędkość transmisji do 2000 Mb/s w trybie full duplex;

urządzenia typu plug-and-play;

obsługa automatycznej zmiany MDI/MDIX;

zdolność przełączania 10 Gb/s (SG105M) oraz 16 Gb/s (SG108M);

automatyczna nauka i aktualizacja adresów MAC;

ramka Jumbo 15K

diody pokazujące zasilanie i pracę;

niewielkie rozmiary;

oszczędna, stylowa plastikowa obudowa;

możliwość zainstalowania na biurku lub na ścianie.

