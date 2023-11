Kamera IP Tenda CP6

Tenda CP6 to popularna obrotowo-uchylna kamera IP, która nadaje się do monitoringu domowego, opieki nad osobą starszą, dzieckiem lub zwierzakiem. Wyposażona jest między innymi w dwukierunkową komunikację, a także alarm świetlny i dźwiękowy (możesz ustawić do trzech spersonalizowanych alarmów). Nagrania przechowywać można zarówno w chmurze, jak i lokalnie, na karcie micro SD.

Switch PoE Tenda TEF1110P-8-63W

Niezarządzalny switch z 10-portami 10/100M (8 portów PoE) Tenda TEF1110P-8-63W to rozwiązanie dla małych i średnich firm, supermarketów czy restauracji, a także innych miejsc, gdzie wymagany jest niewielki monitoring. Sprzęt ma ochronę odgromową 6 kV. Obsługuje także tworzenie VLAN jednym przyciskiem czy QoS, może również pracować w trybie rozszerzonym do 250 metrów.

Router Tenda AC11

Dwuzakresowy gigabitowy router AC11 do użytku domowego. Prędkości w obu pasmach dochodzą do 1167 Mb/s. Lepszą penetrację ścian zapewnia pięć anten o wysokim zysku 6 dBi, natomiast dzięki MIMO router może obsłużyć wiele sprzętów jednocześnie. Urządzenie oferuje możliwość skorzystania z IPv6, harmonogramu Wi-Fi, kontroli rodzicielskiej, sieci dla gości czy filtrowania urządzeń.

