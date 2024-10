Tenda przyspiesza sieć: nowe switche Ethernet 2,5G na rynku

Kompaktowe niezarządzalne switche dla komputerów, sprzętu NAS oraz urządzeń Wi-Fi 7

Tenda - producent urządzeń sieciowych dla domu i małego biznesu - wprowadził dwa nowe modele niezarządzalnych switchy z pięcioma lub ośmioma portami Ethernet 2,5G. Modele SM105 oraz SM108 cechują się niewielkimi rozmiarami i możliwością montażu naściennego lub na biurku. Oferują tabelę adresów MAC o pojemności 16. tys. oraz automatyczne uczenie się adresów urządzeń podłączonych do sieci, jak również intuicyjne połączenie plug-and-play.

Switche mogą być podłączone do komputerów, sprzętu NAS, IPTV czy punktów dostępowych Wi-Fi 7 w celu zaspokojenia potrzeb szybkiego dostępu do Internetu. Jest to idealne urządzenie dostępowe do wdrażania szybkich sieci w MŚP, SOHO lub willach - przekonuje producent. Wspomina także o chipie amerykańskiej produkcji, który ma zapewnić niższy pobór mocy oraz poprawić przepustowość sieci i zapewnić lepszą stabilność.

Zachęcamy do sprawdzenia obu switchy - SM105 oraz SM108 - na stronie Tenda Polska