Tenda wprowadza na polski rynek nowe routery Wi-Fi 6: co oferują?

Tenda wprowadziła na polski rynek zapowiadane routery

Końcem roku na polskim rynku pojawiły się zapowiadane wcześniej dwa nowe routery Wi-Fi 6 marki Tenda - TX2L Pro oraz TX12L Pro.

Pierwszy z nich to budżetowy router dla użytkowników domowych, którzy poszukują ekonomicznego rozwiązania z technologią Wi-Fi 6. Drugi to z kolei jeszcze bardziej wydajne urządzenie, z dwurdzeniowym procesorem o taktowaniu 1,3 GHz, który zapewnia płynne działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu.

TX2L Pro w paśmie 5 GHz ma prędkości dochodzące do 1201 Mb/s, natomiast w paśmie 2,4 GHz - do 300 Mb/s. Z kolei z TX12L Pro w paśmie 5 GHz prędkości dochodzą do 2402 Mb/s, a w paśmie 2,4 GHz do 574 Mb/s.

Co oferują routery Tenda?

Oba urządzenia obsługują OFDMA i MU-MIMO, co pozwala na jednoczesne podłączenie wielu urządzeń bez utraty jakości połączenia. Mają wsparcie dla protokołów WPA3 dla wysokiego poziom ochrony sieci. Wśród funkcji dodatkowych są możliwość wydzielenia sieci dla gości, obsługa IPTV i IPv6 oraz łączności Mesh Wi-Fi+ z innymi urządzeniami marki Tenda. TX12L Pro oferuje również inteligentną diagnostykę.

Producent - Tenda - zachęca do sprawdzenia obu routerów w ofercie sklepu Komputronik - TX2L Pro oraz TX12L Pro.