Tenda Polska wprowadziła nowy Mesh Wi-Fi 7 i nową akcję cashbackową

EE3 Pro - większa prędkość i stabilny zasięg. Gotowy na Wi-Fi 7

Tenda - producent rozwiązań i urządzeń sieciowych - wprowadził na rynek nowy sprzęt Wi-Fi 7. To dwuzakresowy całodomowy system Mesh EE3 Pro, który dostępny jest w wersji z dwoma lub trzema węzłami. Dzięki wykorzystaniu technologii MLO, charakterystycznej dla Wi-Fi 7, możliwa jest jednoczesna transmisja na obu pasmach do urządzeń, które obsługują nowy standard. Przekłada się to na większą prędkość sieci oraz mniejsze opóźnienia niż w przypadku routerów i systemów Mesh Wi-Fi 6.

EE3 Pro wyposażony jest także w 5 inteligentnych anten wewnętrznych, w tym jedną międzywarstwową (cross-layer). Odpowiada ona za lepsze przenikanie sygnału przez piętra lub sufity. System ma również algorytm pozycjonowania wykorzystujący sztuczną inteligencję, 5 zewnętrznych FEM-ów oraz korzysta z technologii Xtra Range™ 2.0. Dzięki temu zasięg Wi-Fi może objąć cały dom.

Ponadto EE3 Pro oferuje także płynny roaming oparty na SI z milisekundowym łączeniem z optymalnym węzłem w sieci. Jest też możliwe przypisanie najlepszego węzła lub pasma dla danego sprzętu (np. telefonu). Nie brakuje także szybkiej łączności dla gości dzięki naklejce NFC, kontroli rodzicielskiej, sterowania za pomocą aplikacji czy łatwej instalacji plug-and-play.

Kup EE3 Pro, odeślij stary router, odbierz zwrot

Jednocześnie Tenda Polska - polski gałąź firmy Tenda - zachęca do wzięcia udziału w akcji wymiany (Trade-In), połączonej z cashbackiem. Kup do 31 grudnia bieżącego roku nasz nowy system Mesh EE3 Pro u jednego z naszych partnerów (jednym z nich jest Media Expert). Wypełnij formularz Trade-In i przygotuj do zwrotu za pomocą Paczkomatu swój stary router. Może być dowolnej marki, sprawny lub nie. Ważne, żeby miał kompletną obudowę i był Twoją własnością (nie przyjmujemy urządzeń operatora czy z usługi leasingu) - tłumaczy zasady akcji Tenda Polska. - Po akceptacji zgłoszenia, odeślij do nas stary sprzęt - wyślemy Ci kod do nadania przesyłki. Gdy wszystko zostanie pozytywnie zweryfikowane, w ciągu 21 dni roboczych zwrócimy na Twoje konto część pieniędzy.

Przy zakupie EE3 Pro z dwoma węzłami można uzyskać 150 PLN brutto zwrotu, a przy zakupie wersji z trzema węzłami - 250 PLN brutto.

Recykling starych routerów to nie tylko ograniczenie odpadów - to również odzysk metali i zmniejszenie zużycia energii. Dzięki takim inicjatywom dajemy sprzętom drugie życie, wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego i ograniczamy zapotrzebowanie na wydobycie surowców - przekazuje Tenda Polska.

Szczegóły akcji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Tenda Trade-In

Również do 31 grudnia trwa inna akcja cashbackowa - Tenda Money Back - w której można uzyskać do 100 PLN zwrotu; biorą w niej udział urządzenia sieciowe Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 oraz 5G.