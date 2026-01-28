Tenda Polska przedłużyła swoją promocję cashbackową na kolejny rok
Polski oddział producenta urządzeń sieciowych zdecydował się przedłużyć akcję cashbackową do końca 2026 roku.
2026-01-28, 12:11

20, 30 lub 40 PLN zwrotu przy zakupie routera lub systemu Mesh

Tenda Polska, polski oddział producenta urządzeń i rozwiązań sieciowych, zdecydował się na przedłużenie do końca bieżącego roku rozpoczętej w 2025 r. akcji cashbackowej. W Tenda Money Back po zakupie jednego z objętych promocją produktów u partnerów i wystawienia komentarza (oraz wysłaniu formularza z dowodem zakupu i dodania opinii) można uzyskać zwrot części wydanej kwoty - 20, 30 lub 40 PLN.

Router Tenda TE6L Pro z metką Cashback 40 zł

W akcji biorą udział routery i systemy Mesh Tenda - Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7. Konkretne modele to:

  • router Wi-Fi 7 TE6L Pro - zwrot 40 PLN
  • router Wi-Fi 7 TE3L - zwrot 30 PLN 
  • router Wi-Fi 6 TX12L Pro - zwrot 30 PLN
  • router Wi-Fi 6 TX2L Pro - zwrot 20 PLN
  • system Mesh Wi-Fi 6 EX3 (3-pak) - zwrot 40 PLN
  • system Mesh Wi-Fi 6 EX3 (2-pak) - zwrot 30 PLN

System Mesh Tenda EX3 z trzema węzłami i metką Cashback 40 zł

Partnerami akcji są natomiast popularne sklepy z elektroniką:

  • Apollo
  • Avans
  • Electro
  • Komputronik
  • Komtek
  • Max Elektro
  • MediaExpert
  • Morele
  • RTV EURO AGD
  • Sferis
  • TEDSOFT ;/ TED.NET.PL
  • WISP.PL
  • x-kom

Więcej informacji na temat akcji oraz formularz do przesłania zgłoszeń

można znaleźć na stronie Tenda Money Back

KONTAKT / AUTOR
Tenda Polska
