Tenda Polska przedłużyła swoją promocję cashbackową na kolejny rok

20, 30 lub 40 PLN zwrotu przy zakupie routera lub systemu Mesh

Tenda Polska, polski oddział producenta urządzeń i rozwiązań sieciowych, zdecydował się na przedłużenie do końca bieżącego roku rozpoczętej w 2025 r. akcji cashbackowej. W Tenda Money Back po zakupie jednego z objętych promocją produktów u partnerów i wystawienia komentarza (oraz wysłaniu formularza z dowodem zakupu i dodania opinii) można uzyskać zwrot części wydanej kwoty - 20, 30 lub 40 PLN.

W akcji biorą udział routery i systemy Mesh Tenda - Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7. Konkretne modele to:

router Wi-Fi 7 TE6L Pro - zwrot 40 PLN

router Wi-Fi 7 TE3L - zwrot 30 PLN

router Wi-Fi 6 TX12L Pro - zwrot 30 PLN

router Wi-Fi 6 TX2L Pro - zwrot 20 PLN

system Mesh Wi-Fi 6 EX3 (3-pak) - zwrot 40 PLN

system Mesh Wi-Fi 6 EX3 (2-pak) - zwrot 30 PLN

Partnerami akcji są natomiast popularne sklepy z elektroniką:

Apollo

Avans

Electro

Komputronik

Komtek

Max Elektro

MediaExpert

Morele

RTV EURO AGD

Sferis

TEDSOFT ;/ TED.NET.PL

WISP.PL

x-kom

Więcej informacji na temat akcji oraz formularz do przesłania zgłoszeń

można znaleźć na stronie Tenda Money Back



