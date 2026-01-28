Tenda Polska przedłużyła swoją promocję cashbackową na kolejny rok
Polski oddział producenta urządzeń sieciowych zdecydował się przedłużyć akcję cashbackową do końca 2026 roku.
2026-01-28, 12:11
20, 30 lub 40 PLN zwrotu przy zakupie routera lub systemu Mesh
Tenda Polska, polski oddział producenta urządzeń i rozwiązań sieciowych, zdecydował się na przedłużenie do końca bieżącego roku rozpoczętej w 2025 r. akcji cashbackowej. W Tenda Money Back po zakupie jednego z objętych promocją produktów u partnerów i wystawienia komentarza (oraz wysłaniu formularza z dowodem zakupu i dodania opinii) można uzyskać zwrot części wydanej kwoty - 20, 30 lub 40 PLN.
W akcji biorą udział routery i systemy Mesh Tenda - Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7. Konkretne modele to:
- router Wi-Fi 7 TE6L Pro - zwrot 40 PLN
- router Wi-Fi 7 TE3L - zwrot 30 PLN
- router Wi-Fi 6 TX12L Pro - zwrot 30 PLN
- router Wi-Fi 6 TX2L Pro - zwrot 20 PLN
- system Mesh Wi-Fi 6 EX3 (3-pak) - zwrot 40 PLN
- system Mesh Wi-Fi 6 EX3 (2-pak) - zwrot 30 PLN
Partnerami akcji są natomiast popularne sklepy z elektroniką:
- Apollo
- Avans
- Electro
- Komputronik
- Komtek
- Max Elektro
- MediaExpert
- Morele
- RTV EURO AGD
- Sferis
- TEDSOFT ;/ TED.NET.PL
- WISP.PL
- x-kom
Więcej informacji na temat akcji oraz formularz do przesłania zgłoszeń
można znaleźć na stronie Tenda Money Back
Tenda Polska
