Router Wi-Fi 6 Tenda bierze udział w jubileuszowej edycji plebiscytu ITHardware
Router Tenda TX12L Pro został nominowany do udziału w kolejnej edycji konkursu ITHardware For Gamers, który w tym roku jest prowadzony pod nazwą ITHardware Select.
2026-02-16, 16:40

Tenda kolejny raz walczy o nagrodę

Tenda Polska, polski oddział producenta urządzeń i rozwiązań sieciowych, poinformował o nominacji do prestiżowego plebiscytu portalu ITHardware. Dotychczas prowadzony pod nazwą ITHardware For Gamers, w tym roku jest on realizowany jako ITHardware Select.

Od 1 do 14 lutego internauci mogli zgłaszać własne produkty, które wezmą udział w plebiscycie obok tych, które nominowała redakcja portalu. Do 28 lutego mogą głosować na produkt, który zasługuje na nagrodę. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne gamingowe nagrody.

To już kolejna edycja, w której produkt Tenda został nominowany w kategorii Routerów. W tym roku o nagrodę walczyć będzie model Wi-Fi 6 - TX12L Pro.

Router Tenda TX12L Pro ITHardware Select

Jak informuje ITHardware, w trakcie wyborów najlepszych produktów będziemy celebrować 10-lecie działalności portalu.

Tenda Polska dziękuje redakcji za nominację oraz zachęca do głosowania na swój router.

Głosowanie na stronie plebiscytu: https://ithardware.pl/plebiscyt 

Tenda Polska
