Tenda wprowadziła na rynek nowy router Wi-Fi 6 5G
Model 5G06 obsługuje m.in. równoczesną prędkość na obu pasmach do 2976 Mb/s i do 4,67 Gb/s przy 5G, a także port 2,5 GE czy łatwe tworzenie sieci Mesh.
2026-06-29, 15:43

Prędkość pobierania do 4,67 Gb/s przy korzystaniu z 5G

Portfolio produktów 5G marki Tenda poszerzyła się o kolejny router. Jest to model Tenda 5G06. Wyposażony został w czterordzeniowy procesor wykonany w procesie technologicznym 7 nm, a także 8 komórkowych anten. Te pracują w technologii 4x4 MIMO  (4 do odbierania i 4 do wysyłania danych jednocześnie). 

Dodatkowo jest tu również agregacja 2CC, pozwalająca na równoczesne sumowanie prędkości z 2 częstotliwości. Dzięki temu wszystkiemu router pracuje stabilnie oraz może oferować prędkość pobierania do 4,67 Gb/s przy korzystaniu z łączności 5G. Maksymalna prędkość przesyłania wynosi natomiast do 1,46 Gb/s.

Router 5G06 prędkość 5G do 4,67 Gb/s

Wi-Fi 6 oraz 2,5 GE

Przy łączności Wi-Fi 6 AX3000 router 5G06 obsługuje jednoczesną prędkość na obu pasmach dochodzącą do 2976 Mb/s (do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz, do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Do tego są tu również - dla łączności przewodowej - 2 porty Ethernet:  gigabitowy LAN oraz oferujący do 2,5 GE LAN/WAN. Sprawdzi się on m.in. przy korzystaniu z gogli VR czy oglądaniu materiałów w 4K

Ponadto są tu również 2 sloty na kartę nano-SIM oraz dwa złącza do podpięcia anten TS-9 dla wzmocnienia sygnału komórkowego. 5G06 oferuje także łatwe utworzenie sieci Mesh pod jedną nazwą z innymi urządzeniami sieciowymi marki Tenda. Wystarczy kliknąć przycisk na obudowie routera.

Porty i złącza routera 5G06

Co jeszcze oferuje router Tenda 5G06?

Użytkownicy routera znajdują tu również nadawanie priorytetu pasmo 5 GHz, harmonogram Wi-Fi, tworzenie sieci dla gości czy obsługę OFDMA oraz MU-MIMO dla lepszego korzystania z sieci przez więcej urządzeń w tym samym czasie. Obsługuje też nowoczesne szyfrowanie WPA3. Nie brakuje tu również opcji kontroli rodzicielskiej, QoS czy obsługi VPN. Router jest także kompatybilny z Amazon Alexa. Urządzeniem można zarządzać również za pośrednictwem aplikacji Tenda.

Router 5G06 Amazon Alexa

Router znakomicie ma sprawdzić się do dużych domów. Tenda poleca go także do hoteli, farm, sklepów tymczasowych i nie tylko.

Więcej informacji na temat routera Tenda 5G06  można znaleźć w karcie produktowej  na stronie producenta

Router Tenda 5G06 już dostępny w sklepach z elektroniką

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Tenda Polska
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