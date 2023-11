Miniaturowy adapter dla wielu systemów oraz o wielu możliwościach

Wersja 6.0 adaptera Nano USB Tenda W311MI obsługuje standard Wi-Fi 6 i transmisję danych do 286 Mb/s (w paśmie 2,4 GHz). Jest niewielkich rozmiarów (21x15x7,7 mm) - zmieści się więc bez problemu w kieszeni, plecaku lub torebce. Gdy wepniesz go do komputera, nie będzie przeszkadzał w korzystaniu z pozostałych portów.

Skoro mowa o komputerze - W311MI jest kompatybilny z wieloma systemami operacyjnymi - Windows 10, 11, 7, a także Linux (3.2 i nowsze) oraz UOS. Dzięki temu może być on wykorzystywany przez różnych użytkowników.

Plug and Play oraz praca jako hotspot

Adapter ma również automatyczną instalację - jest gotowy do użycia w zasadzie zaraz po wpięciu do komputera. Oszczędza to pobierania plików sterowników z Internetu czy uruchamiania ich z płyty. Wyjątek stanowią systemy operacyjne inne niż Windows - tutaj trzeba już odwiedzić oficjalną stronę Tendy.

W311MI pracuje także w trybie SoftAP, dzięki czemu może działać również jako hotspot i przekazywać sygnał przewodowy do innych sprzętów, które go potrzebują (smartfonów, itd.). Stabilny, mocny sygnał, nawet przez ściany, zapewnia adapterowi wewnętrzna antena o wysokim zysku.

Jakie są zalety adaptera Tenda W311MI?

obsługa Wi-Fi 6;

transmisja danych w paśmie 2,4 GHz do 286 Mb/s;

wbudowana antena o wysokim zysku;

automatyczna instalacja, zaraz po wpięciu do komputera;

kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi;

tryb SoftAP;

niewielka konstrukcja;

łatwy w przenoszeniu i transporcie;

Dowiedz się więcej o Tenda W311MI v. 6.0